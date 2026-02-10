De plus en plus populaire

L'autodiagnostic en ligne franchit une nouvelle étape avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, qui s'ajoute au désormais classique «Docteur Google».

Selon un récent sondage de l'Association médicale canadienne (AMC), 90 % des Canadiens consultent désormais Internet pour des problèmes de santé, une tendance qui complexifie grandement le travail des professionnels du réseau.

Le Dr Jean-Joseph Condé, porte-parole de l'AMC, souligne que l'IA générative peut fournir des réponses basées sur des milliers de sources sans que le patient n'ait à exercer son propre jugement critique, contrairement à une recherche Google traditionnelle. Cette confiance aveugle, partagée par 25 % de la population, entraînerait cinq fois plus d'effets néfastes sur la santé des patients.

