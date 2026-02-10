Le président Donald Trump menace de bloquer l'ouverture du pont Gordie-Howe reliant Windsor à Detroit, prétextant une injustice financière pour les États-Unis.

Dimitri Soudas rappelle pourtant que Trump avait lui-même qualifié ce projet de «prioritaire» en 2017.

Selon lui, cette volte-face s'apparente à de la «mauvaise foi constante» et pourrait être influencée par les lobbyistes d'intérêts privés.

