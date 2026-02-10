 Aller au contenu
Politique fédérale
Ouverture du pont Gordie-Howe

Menaces de Donald Trump: «C'est du niveau du gars au bout du bar à 3h du matin»

par 98.5

0:00
6:20

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 février 2026 08:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Menaces de Donald Trump: «C’est du niveau du gars au bout du bar à 3h du matin»
La chronique politique de Dimitri Soudas

Le président Donald Trump menace de bloquer l'ouverture du pont Gordie-Howe reliant Windsor à Detroit, prétextant une injustice financière pour les États-Unis.

Dimitri Soudas rappelle pourtant que Trump avait lui-même qualifié ce projet de «prioritaire» en 2017.

Selon lui, cette volte-face s'apparente à de la «mauvaise foi constante» et pourrait être influencée par les lobbyistes d'intérêts privés. 

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, mardi, à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé 

  • Les déclarations erratiques du président américain, qui affirme désormais sur ses réseaux sociaux que la Chine planifie de «voler la coupe Stanley».

