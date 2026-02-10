 Aller au contenu
Politique
Chefferie de la CAQ

François Bonnardel appuie Christine Fréchette: «Un coup très dur pour Bernard Drainville»

par 98.5

0:00
12:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 février 2026 07:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
François Bonnardel appuie Christine Fréchette: «Un coup très dur pour Bernard Drainville»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

François Bonnardel a choisi d’appuyer Christine Fréchette plutôt que Bernard Drainville dans la course à la chefferie de la CAQ.

Ce soutien de taille, décrit comme celui d'un véritable «King maker», vient bousculer les forces en présence au sein du caucus caquiste, où Bernard Drainville semblait pourtant jouir d'une forte base chez les anciens adéquistes.

Selon Jonathan Trudeau, cet appui repose sur la crédibilité de Mme Fréchette face aux enjeux économiques et aux relations avec les États-Unis. Bien que le clan Drainville affiche une certaine amertume, il mise sur le soutien des «caquistes de la première heure» pour répliquer.

Écoutez le chroniqueur politique faire le point sur ces tensions internes, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«C'est un coup très, très dur pour Bernard Drainville [...] François Bonnardel, c'est un peu le dernier des Adéquistes, c'est le pilier, c'est probablement un des députés, sinon le député le plus respecté dans le caucus, avec une base militante derrière lui.» 

Jonathan Trudeau

Autres sujets abordés

  • Troisième lien: François Bonnardel s'éloigne du projet actuel, favorisant des solutions à court terme comme une circulation dynamique;
  • Crise du PEQ: Christine Fréchette maintient sa position;
  • SAAQclic: Karl Malenfant, ancien dirigeant de la SAAQ, promet de livrer ses «huit piliers de la vérité» mercredi, juste avant le dépôt du rapport Gallant.

Vous aimerez aussi

Livraison instantanée: sommes-nous complices du «camionnage au rabais»?
La commission
Livraison instantanée: sommes-nous complices du «camionnage au rabais»?
0:00
17:55
Les magasins à rabais gagnent du terrain, tout comme les marques maison
La commission
Les magasins à rabais gagnent du terrain, tout comme les marques maison
0:00
1:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«L'exploration spatiale, c'est vraiment un puissant moteur d'innovation» -David St-Jacques
Rattrapage
Vidéo
La mission Artemis II vers la Lune
«L'exploration spatiale, c'est vraiment un puissant moteur d'innovation» -David St-Jacques
Regarder17:26Patrick Lagacé
Domtar et gestion forestière au Québec: «Entre ça et l’arbitraire, il reste quoi?»
Rattrapage
Luc Ferrandez exige une réforme des pratiques
Domtar et gestion forestière au Québec: «Entre ça et l’arbitraire, il reste quoi?»
Dans les métropoles du Canada: «C'est la fin du condo»
Rattrapage
Immobilier
Dans les métropoles du Canada: «C'est la fin du condo»
Patinage de vitesse: l'argent pour le relais mixte canadien
Rattrapage
Jeux de Milan
Patinage de vitesse: l'argent pour le relais mixte canadien
Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire
Rattrapage
Situation catastrophique
Tourisme à Cuba: entre attachement des Québécois et crise humanitaire
Financement d'evenko: le Québec subventionne-t-il la culture américaine?
Rattrapage
Festivals de grande envergure
Financement d'evenko: le Québec subventionne-t-il la culture américaine?
«Docteur ChatGPT»: l'intelligence artificielle inquiète les médecins canadiens
Rattrapage
De plus en plus populaire
«Docteur ChatGPT»: l'intelligence artificielle inquiète les médecins canadiens
Patricia Paquin recadre une internaute: «On ne commente pas le physique des gens»
Rattrapage
Violence sur les réseaux sociaux
Patricia Paquin recadre une internaute: «On ne commente pas le physique des gens»
Solidarité pour Cindy Wong: un spectacle d'humour pour financer un traitement vital
Rattrapage
Jeune mère atteinte d’un glioblastome
Solidarité pour Cindy Wong: un spectacle d'humour pour financer un traitement vital
Menaces de Donald Trump: «C’est du niveau du gars au bout du bar à 3h du matin»
Rattrapage
Ouverture du pont Gordie-Howe
Menaces de Donald Trump: «C’est du niveau du gars au bout du bar à 3h du matin»
Patinage de vitesse: médaille d'argent historique pour le relais mixte canadien
Rattrapage
Jeux de Milan
Patinage de vitesse: médaille d'argent historique pour le relais mixte canadien
Cuba: «Complètement épouvantable, c'est inhumain» -Isabelle Laporte
Rattrapage
Situation catastrophique sur l'île
Cuba: «Complètement épouvantable, c'est inhumain» -Isabelle Laporte
Cuba: «On se dirige vers une crise humanitaire, ça me déchire le cœur» -Marie-Eve Fournier
Rattrapage
L'effet Trump
Cuba: «On se dirige vers une crise humanitaire, ça me déchire le cœur» -Marie-Eve Fournier
Après ses crevaisons, la mairesse réagit avec humour à une parodie
Rattrapage
Charles Brunet interprète la vidéo virale
Après ses crevaisons, la mairesse réagit avec humour à une parodie