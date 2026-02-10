François Bonnardel a choisi d’appuyer Christine Fréchette plutôt que Bernard Drainville dans la course à la chefferie de la CAQ.

Ce soutien de taille, décrit comme celui d'un véritable «King maker», vient bousculer les forces en présence au sein du caucus caquiste, où Bernard Drainville semblait pourtant jouir d'une forte base chez les anciens adéquistes.

Selon Jonathan Trudeau, cet appui repose sur la crédibilité de Mme Fréchette face aux enjeux économiques et aux relations avec les États-Unis. Bien que le clan Drainville affiche une certaine amertume, il mise sur le soutien des «caquistes de la première heure» pour répliquer.

