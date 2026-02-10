Festivals de grande envergure

 Aller au contenu
Financement d'evenko: le Québec subventionne-t-il la culture américaine?

le 10 février 2026

Financement d'evenko: le Québec subventionne-t-il la culture américaine?
Un récent reportage de l'émission Enquête à Radio-Canada, intitulée Voler le show, soulève des questions sur le financement public accordé à evenko, dont 49 % des parts sont détenues par le géant américain Live Nation. 

Au centre du débat: environ 15 millions de dollars de fonds publics versés à une multinationale dont la programmation favorise largement les artistes anglophones au détriment de la culture francophone.

Patrick Kearney, directeur général du Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN), déplore ce déséquilibre qui fragilise les festivals régionaux.

Selon lui, ce monopole impose des «clauses de rayonnement» contraignantes qui limitent la circulation des artistes québécois et internationaux en dehors de Montréal.

Écoutez Patrick Kearney et la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix faire le point sur cet enjeu, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

