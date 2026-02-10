Festivals de grande envergure

Un récent reportage de l'émission Enquête à Radio-Canada, intitulée Voler le show, soulève des questions sur le financement public accordé à evenko, dont 49 % des parts sont détenues par le géant américain Live Nation.

Au centre du débat: environ 15 millions de dollars de fonds publics versés à une multinationale dont la programmation favorise largement les artistes anglophones au détriment de la culture francophone.

Patrick Kearney, directeur général du Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN), déplore ce déséquilibre qui fragilise les festivals régionaux.

Selon lui, ce monopole impose des «clauses de rayonnement» contraignantes qui limitent la circulation des artistes québécois et internationaux en dehors de Montréal.

