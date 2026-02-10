Le Canada a célébré sa toute première médaille en patinage de vitesse sur courte piste aux Jeux de Milan, en décrochant l'argent au relais mixte.

Dans une ambiance électrique, où les partisans italiens et canadiens se sont livré un duel de chants, le quatuor composé de Kim Boutin, Courtney Sarault, William Dandjinou et Félix Roussel a réalisé une remontée spectaculaire pour monter sur la deuxième marche du podium, juste derrière l'Italie.

Après un début de course difficile les plaçant en dernière position, les Canadiens ont su remonter progressivement grâce notamment à un dépassement décisif de Félix Roussel à trois tours de la fin.

Cette performance collective lance de façon magistrale les compétitions de courte piste pour l'unifolié, qui pourrait viser jusqu'à huit médailles dans cette discipline durant les Jeux.

