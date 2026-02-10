La mission Artemis II vers la Lune

L'astronaute David Saint-Jacques discute de la mission Artemis II, dont le lancement est prévu pour mars prochain.

Cette mission historique inclut le Canadien Jeremy Hansen, qui deviendra le premier non-Américain à voyager autour de la Lune.

Saint-Jacques souligne que, contrairement aux missions Apollo, Artemis vise une présence humaine pérenne et sécuritaire sur la Lune, servant de tremplin vers Mars.

Au-delà de l'aventure, il rappelle que l'exploration spatiale est un moteur d'innovation crucial, générant des technologies maintenant essentielles sur Terre, tout en demeurant l'un des derniers ponts diplomatiques solides entre les nations.

Écoutez l'astronaute David St-Jacques expliquer le tout, mardi, à Lagacé le matin.