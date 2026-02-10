Jeune mère atteinte d’un glioblastome

L’humoriste Simon Delisle et plusieurs de ses collègues, dont Mike Ward et Dave Morgan, se sont mobilisés lors d’un spectacle-bénéfice pour venir en aide à Cindy Wong, une jeune mère de trois enfants atteintes d’un glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau.

L'objectif est de financer l'achat du casque Optune, un traitement approuvé par Santé Canada qui, bien qu'il ne guérisse pas la maladie, pourrait prolonger considérablement l'espérance de vie de Cindy.

Écoutez Pierre-Luc Baril, un ami proche de la famille, et Simon Delisle, humoriste, à l'émission de Patrick Lagacé mardi matin.