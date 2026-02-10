Violence sur les réseaux sociaux

L'animatrice Patricia Paquin a récemment réagi avec fermeté à une utilisatrice des réseaux sociaux ayant critiqué son apparence en lien avec son documentaire sur la cinquantaine.

Déplorant que les femmes soient constamment jugées sur leur physique, elle rappelle que les réseaux sociaux ne donnent pas le droit d'agresser autrui.

S'inspirant d'un travail scolaire de sa fille sur la «charte du bien-être numérique», elle insiste sur le devoir d'exemplarité des parents.

Patrick Lagacé abonde dans son sens, notant avec stupéfaction que même sous leur identité réelle, certains internautes n'hésitent plus à tenir des propos d'une grande violence.

Écoutez l'animatrice et comédienne Patricia Paquin sur le sujet de l'intimidation numérique, mardi, au micro de Patrick Lagacé.