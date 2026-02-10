 Aller au contenu
Violence sur les réseaux sociaux

Patricia Paquin recadre une internaute: «On ne commente pas le physique des gens»

par 98.5

0:00
7:39

Lagacé le matin

le 10 février 2026 08:29

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Patricia Paquin recadre une internaute: «On ne commente pas le physique des gens»
Il y a une prévalence de l’intimidation numérique, surtout entre femmes sur Facebook. / New Africa/ Adobe Stock

L'animatrice Patricia Paquin a récemment réagi avec fermeté à une utilisatrice des réseaux sociaux ayant critiqué son apparence en lien avec son documentaire sur la cinquantaine.

Déplorant que les femmes soient constamment jugées sur leur physique, elle rappelle que les réseaux sociaux ne donnent pas le droit d'agresser autrui.

S'inspirant d'un travail scolaire de sa fille sur la «charte du bien-être numérique», elle insiste sur le devoir d'exemplarité des parents.

Patrick Lagacé abonde dans son sens, notant avec stupéfaction que même sous leur identité réelle, certains internautes n'hésitent plus à tenir des propos d'une grande violence.

Écoutez l'animatrice et comédienne Patricia Paquin sur le sujet de l'intimidation numérique, mardi, au micro de Patrick Lagacé. 

«Pourquoi vous, derrière un écran, vous vous permettez de dire ce type de choses-là ? [...] Peux-tu donner l’exemple à tes petits-enfants? On ne fait pas ça.»

Patricia Paquin

