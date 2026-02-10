L'effet Trump

L'hiver s'annonce ardu pour les voyageurs et les amoureux du Québec.

En raison des pressions de l'administration Trump sur l'approvisionnement en carburant à Cuba, les transporteurs aériens comme Air Canada et Transat annulent leurs vols, laissant des milliers de vacanciers dans l'incertitude.

Ce retrait massif de chambres abordables provoque un effet domino, faisant bondir les prix vers d'autres destinations de 30% à 200%.

Par ailleurs, la Saint-Valentin n'offre aucun répit financier: le budget moyen des Québécois grimpe à 306 $, poussé par l'explosion du prix de l'or, de l'argent et du chocolat.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi, à Lagacé le matin.