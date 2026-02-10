Charles Brunet interprète la vidéo virale

La mésaventure routière de Soraya Martinez Ferrada continue de faire réagir.

Après avoir documenté ses multiples crevaisons sur la rue Notre-Dame dans une vidéo devenue virale, la mairesse a été parodiée par l'humoriste Charles Brunet.

Ce dernier a repris, perruque à l'appui, les codes de la vidéo originale à la même station-service.

Loin d'être offensée, la mairesse a commenté la publication avec autodérision.

