Charles Brunet interprète la vidéo virale

La mésaventure routière de Soraya Martinez Ferrada continue de faire réagir.
Après avoir documenté ses multiples crevaisons sur la rue Notre-Dame dans une vidéo devenue virale, la mairesse a été parodiée par l'humoriste Charles Brunet.
Ce dernier a repris, perruque à l'appui, les codes de la vidéo originale à la même station-service.
Loin d'être offensée, la mairesse a commenté la publication avec autodérision.
Frédéric Labelle, mardi, à Lagacé le matin.
«La mairesse a commenté, elle est bonne joueuse. Elle a écrit, en faisant référence à la perruque de Charles : "Peut-être qu'un toupet, ça me ferait bien finalement".»
