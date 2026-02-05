Dimitri Soudas décortique deux annonces majeures du gouvernement fédéral.

D'abord, Mark Carney met fin à l'obligation stricte de vente de véhicules électriques, privilégiant désormais une réduction des émissions sans imposer de modèle unique, une décision jugée pragmatique pour l'industrie.

Parallèlement, Ottawa siffle la fin de l'exception pandémique pour ses fonctionnaires: un retour au bureau est imposé quatre jours par semaine pour les employés et cinq jours pour les cadres.

Ce plan, attribué à Michael Sabia, vise à reprendre le contrôle de la productivité et à s'arrimer à la réalité des travailleurs en présentiel.

Écoutez la chronique sur la politique fédérale de Dimitri Soudas, jeudi, au Québec maintenant.