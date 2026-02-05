Une initiative personnelle

 Aller au contenu
Le député conservateur Jamil Jivani au cœur d’une controverse

Le député conservateur Jamil Jivani au cœur d’une controverse
Le député Jamil Jivani est proche du vice-président J.D Vance / Justin Tang/La Presse Canadienne

Le député conservateur Jamil Jivani se retrouve au cœur d’une controverse après s'être rendu à Washington pour y rencontrer J.D. Vance et Donald Trump sur une base personnelle, et ce, sans l'approbation de son chef Pierre Poilievre.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le voyage à Washington du député d'arrière-ban, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour le chroniqueur Dimitri Soudas, cette initiative personnelle s'apparente à du «freelancing» mal cadré de la part d'un élu qui n'occupe aucune fonction officielle en matière de commerce international ou d'opposition.

Bien que Jivani entretienne des liens personnels avec le vice-président américain depuis leurs études à Yale, Soudas remet en question l'influence réelle d'une telle amitié sur la géopolitique américaine.

Autres sujets traités:

  • Mark Carney et Pierre Poilievre se sont rencontrés pour discuter du menu législatif;
  • Malgré les bons sondages de Mark Carney, les chances d'une élection printanière sont minimes;
  • Malaise grandissant au sein du caucus conservateur.

