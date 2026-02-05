Une initiative personnelle

Le député conservateur Jamil Jivani se retrouve au cœur d’une controverse après s'être rendu à Washington pour y rencontrer J.D. Vance et Donald Trump sur une base personnelle, et ce, sans l'approbation de son chef Pierre Poilievre.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le voyage à Washington du député d'arrière-ban, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour le chroniqueur Dimitri Soudas, cette initiative personnelle s'apparente à du «freelancing» mal cadré de la part d'un élu qui n'occupe aucune fonction officielle en matière de commerce international ou d'opposition.

Bien que Jivani entretienne des liens personnels avec le vice-président américain depuis leurs études à Yale, Soudas remet en question l'influence réelle d'une telle amitié sur la géopolitique américaine.

