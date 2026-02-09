 Aller au contenu
Société
Air Canada suspend ses vols

Pénurie de kérosène: «Le peuple cubain a besoin des touristes»

par 98.5

0:00
10:10

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 février 2026 16:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Pénurie de kérosène: «Le peuple cubain a besoin des touristes»
Les aéroports de Cuba doivent composer avec une pénurie de kérosène. / La Presse Canadienne

Le ravitaillement en kérosène pour les compagnies aériennes qui desservent Cuba sera suspendu dès minuit, dans la nuit de lundi à mardi. La situation concerne les neuf aéroports internationaux et restera en vigueur jusqu'au 11 mars.

Cuba était approvisionné en pétrole par le Venezuela, mais depuis l'intervention américaine, le pays est confronté à une crise énergétique.

Air Canada a donc pris la décision de suspendre ses vols à destination de Cuba. Sunwing et Air Transat ont, de leur côté, décidé de maintenir leur vol en mettant en place des mesures de contingences.

Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé d'enseignement en gestion d'aviation à l'Université McGill, et Éric Boissonneau, vice-président de l'Association des agents de voyages du Québec. 

«Ils vont faire le plein de carburant lorsque l'avion quitte Montréal ou Toronto. Lorsque l'avion décolle du Canada vers Cuba, on ne met pas plus d'essence que nécessaire pour minimiser les frais de transport. [...] Cette fois-ci, la décision va être prise de remplir la capacité maximale de kérosène dans l'avion et ça va suffire pour que le vol fasse l'aller-retour sans problème. [...] Il n'y a aucun risque au niveau de la sécurité ou de la sûreté à bord de l'appareil. C'est vraiment pour minimiser les coûts et je pense que c'est ça qu'Air Canada fait, pour une raison financière plutôt qu'une raison de politique et de survie pour les Cubains.»

John Gradek

Et que faire si vous avez un voyage prévu à Cuba dans les prochains jours?

«Appelez votre conseiller en voyage en premier. La situation, juste depuis ce matin, a évolué à trois occasions. [...] Les gens ne veulent pas tant annuler pour le moment, plusieurs personnes veulent continuer à y aller parce que, côté sécurité, il n'y a pas de danger. Le peuple cubain a besoin des touristes.»

Éric Boissonneau

Vous aimerez aussi

Conspiration lunaire et mystérieux messages radio: l’espace nous parle
Radio textos
Conspiration lunaire et mystérieux messages radio: l’espace nous parle
0:00
17:16
Le carnaval: une soupape historique pour réchauffer nos hivers
Radio textos
Le carnaval: une soupape historique pour réchauffer nos hivers
0:00
16:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Un médecin plaide pour un REER santé: «Il faut être moins sédentaire»
Rattrapage
Pouvoir profiter de sa retraite
Un médecin plaide pour un REER santé: «Il faut être moins sédentaire»
Médailles défectueuses: «C'est le talk of the town en Italie»
Rattrapage
Jeux de Milan
Médailles défectueuses: «C'est le talk of the town en Italie»
Repreneuriat au féminin: «Il faut encourager plus de femmes à le faire»
Rattrapage
Seulement 26% des repreneurs sont des femmes
Repreneuriat au féminin: «Il faut encourager plus de femmes à le faire»
Stéphane Dion critique les séparatistes albertains: «Il veut rejouer au capitaine Canada»
Rattrapage
Sondage sur la souveraineté
Stéphane Dion critique les séparatistes albertains: «Il veut rejouer au capitaine Canada»
Abolition du PEQ: «Christine Fréchette aurait intérêt à nuancer sa position»
Rattrapage
Bernard Drainville de nouveau en mode attaque
Abolition du PEQ: «Christine Fréchette aurait intérêt à nuancer sa position»
Hockey mineur: un geste «sale et disgracieux» dénoncé par Joé Juneau
Rattrapage
Un jouer frappé intentionnellement à la tête
Hockey mineur: un geste «sale et disgracieux» dénoncé par Joé Juneau
Spectacle de Bad Bunny: «Comme une claque au visage», selon Donald Trump
Rattrapage
Messages politiques cachés et critiques
Spectacle de Bad Bunny: «Comme une claque au visage», selon Donald Trump
PixMob: une firme montréalaise qui brille à l'international
Rattrapage
Jeux de Milan et Super Bowl
PixMob: une firme montréalaise qui brille à l'international
«Bad Bunny s’est imposé comme le président honoraire des trois Amériques»
Rattrapage
Le spectacle du Super Bowl en espagnol
«Bad Bunny s’est imposé comme le président honoraire des trois Amériques»
Déception au Super Bowl: un match à sens unique des Seahawks
Rattrapage
Esprit sportif
Déception au Super Bowl: un match à sens unique des Seahawks
Bad Bunny au Super Bowl: «C'était pratiquement une note parfaite!»
Rattrapage
Inconnu il y a à peine dix ans
Bad Bunny au Super Bowl: «C'était pratiquement une note parfaite!»
Culture au centre-ville de Montréal: le plan de l'administration Martinez Ferrada
Rattrapage
Métropole culturelle francophone internationale
Culture au centre-ville de Montréal: le plan de l'administration Martinez Ferrada
Devrait-on s'inquiéter de la faible récolte de médailles canadiennes? «Pas de panique à bord»
Rattrapage
Jeux de Milan
Devrait-on s'inquiéter de la faible récolte de médailles canadiennes? «Pas de panique à bord»
«Plusieurs doutaient de cette équipe, mais elle parvient à surprendre»
Rattrapage
32 victoires et 72 points
«Plusieurs doutaient de cette équipe, mais elle parvient à surprendre»