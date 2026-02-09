Air Canada suspend ses vols

Le ravitaillement en kérosène pour les compagnies aériennes qui desservent Cuba sera suspendu dès minuit, dans la nuit de lundi à mardi. La situation concerne les neuf aéroports internationaux et restera en vigueur jusqu'au 11 mars.
Cuba était approvisionné en pétrole par le Venezuela, mais depuis l'intervention américaine, le pays est confronté à une crise énergétique.
Air Canada a donc pris la décision de suspendre ses vols à destination de Cuba. Sunwing et Air Transat ont, de leur côté, décidé de maintenir leur vol en mettant en place des mesures de contingences.
Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé d'enseignement en gestion d'aviation à l'Université McGill, et Éric Boissonneau, vice-président de l'Association des agents de voyages du Québec.
«Ils vont faire le plein de carburant lorsque l'avion quitte Montréal ou Toronto. Lorsque l'avion décolle du Canada vers Cuba, on ne met pas plus d'essence que nécessaire pour minimiser les frais de transport. [...] Cette fois-ci, la décision va être prise de remplir la capacité maximale de kérosène dans l'avion et ça va suffire pour que le vol fasse l'aller-retour sans problème. [...] Il n'y a aucun risque au niveau de la sécurité ou de la sûreté à bord de l'appareil. C'est vraiment pour minimiser les coûts et je pense que c'est ça qu'Air Canada fait, pour une raison financière plutôt qu'une raison de politique et de survie pour les Cubains.»
Et que faire si vous avez un voyage prévu à Cuba dans les prochains jours?
«Appelez votre conseiller en voyage en premier. La situation, juste depuis ce matin, a évolué à trois occasions. [...] Les gens ne veulent pas tant annuler pour le moment, plusieurs personnes veulent continuer à y aller parce que, côté sécurité, il n'y a pas de danger. Le peuple cubain a besoin des touristes.»