Air Canada suspend ses vols

Le ravitaillement en kérosène pour les compagnies aériennes qui desservent Cuba sera suspendu dès minuit, dans la nuit de lundi à mardi. La situation concerne les neuf aéroports internationaux et restera en vigueur jusqu'au 11 mars.

Cuba était approvisionné en pétrole par le Venezuela, mais depuis l'intervention américaine, le pays est confronté à une crise énergétique.

Air Canada a donc pris la décision de suspendre ses vols à destination de Cuba. Sunwing et Air Transat ont, de leur côté, décidé de maintenir leur vol en mettant en place des mesures de contingences.

Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé d'enseignement en gestion d'aviation à l'Université McGill, et Éric Boissonneau, vice-président de l'Association des agents de voyages du Québec.