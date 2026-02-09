Jeux de Milan et Super Bowl

La firme montréalaise PixMob fait briller le Québec à l'international. À peine quelques jours après avoir joué un rôle de la cérémonie des Jeux de Milan, voilà que leur technologie a déferlé dans le stade où se déroulait le Super Bowl.

68 000 spectateurs ont porté un badge lumineux afin de créer un effet d'animation à travers la foule pendant le spectacle de la mi-temps de Bad Bunny.

Le Super Bowl était d'ailleurs un défi pour l'entreprise puisque le spectacle de la mi-temps se déroulait en plein jour.

Écoutez Charles Truong, vice-président développement de produit chez PixMob, en discuter avec Caroline Legault et Philippe Cantin.