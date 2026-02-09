Esprit sportif

Le match du Super Bowl a laissé un goût amer aux amateurs de football, marqué par une domination défensive des Seahawks et une performance décevante des Patriots.

Aux Jeux de Milan, le Canada célèbre sa deuxième médaille, remportée par Megan Oldham en descente acrobatique (slopestyle).

L’attention se tourne par la suite au hockey masculin avec le retour des professionnels de la LNH aux Jeux d'hiver.

