Le spectacle du Super Bowl en espagnol

Biz revient sur le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, opposant la performance «rassembleuse» de Bad Bunny à celle, jugée «pitoyable», de Kid Rock.

Il souligne l'importance historique et culturelle de la langue espagnole aux États-Unis, rappelant que Porto Rico est un État associé dont les citoyens sont Américains.

Biz admire l'audace de Bad Bunny, qui a refusé l'exigence de la NFL de chanter en anglais, privilégiant son identité culturelle.

Selon lui, la ligue a fait un choix pragmatique pour conquérir le marché sud-américain plutôt qu'un choix politique.

Écoutez le billet de Biz, libéré sur parole, lundi, au micro de Philippe Cantin.