Les Canadiens sont nombreux à les utiliser

Malgré des prix souvent exorbitants, la livraison de nourriture à domicile est passée d'un luxe occasionnel à une habitude de consommation profondément ancrée.

Selon de récentes données de la firme Nielsen, environ 22% des Canadiens ont eu recours régulièrement à des applications comme Uber Eats ou DoorDash en 2025. En moyenne, ces utilisateurs passent 32 commandes par année, pour un budget avoisinant les 850 dollars.

