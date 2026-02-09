 Aller au contenu
Les Canadiens sont nombreux à les utiliser

Uber Eats et DoorDash: «C'est vraiment rendu un poste budgétaire»

par 98.5

0:00
9:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 février 2026 07:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Uber Eats et DoorDash: «C'est vraiment rendu un poste budgétaire»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Malgré des prix souvent exorbitants, la livraison de nourriture à domicile est passée d'un luxe occasionnel à une habitude de consommation profondément ancrée.

Selon de récentes données de la firme Nielsen, environ 22% des Canadiens ont eu recours régulièrement à des applications comme Uber Eats ou DoorDash en 2025. En moyenne, ces utilisateurs passent 32 commandes par année, pour un budget avoisinant les 850 dollars.

Écoutez la chroniqueuse Marie-Eve Fournier faire le point sur nos habitudes de consommation, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Ils ont vraiment réussi un coup de génie [...] Uber Eats, DoorDash, ils ont réussi à nous faire croire que de payer plus cher pour manger à domicile, c'était un confort normal.»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés

  • Boycottage et sentiment américain: le boycottage des produits américains s'essouffle, passant de 36% à 26% en un an, bien qu'Amazon et Walmart subissent des reculs au profit de Costco.
  • Le succès de Dollarama: l'enseigne demeure le magasin le plus fréquenté au pays, visité par 95% de la population canadienne.
  • L'effet TikTok sur l'alimentation: la popularité du fromage cottage a bondi de 24% en trois ans, propulsée par les tendances culinaires sur les réseaux sociaux.

