Les Canadiens sont nombreux à les utiliser

Malgré des prix souvent exorbitants, la livraison de nourriture à domicile est passée d'un luxe occasionnel à une habitude de consommation profondément ancrée.
Selon de récentes données de la firme Nielsen, environ 22% des Canadiens ont eu recours régulièrement à des applications comme Uber Eats ou DoorDash en 2025. En moyenne, ces utilisateurs passent 32 commandes par année, pour un budget avoisinant les 850 dollars.
«Ils ont vraiment réussi un coup de génie [...] Uber Eats, DoorDash, ils ont réussi à nous faire croire que de payer plus cher pour manger à domicile, c'était un confort normal.»
Autres sujets abordés
- Boycottage et sentiment américain: le boycottage des produits américains s'essouffle, passant de 36% à 26% en un an, bien qu'Amazon et Walmart subissent des reculs au profit de Costco.
- Le succès de Dollarama: l'enseigne demeure le magasin le plus fréquenté au pays, visité par 95% de la population canadienne.
- L'effet TikTok sur l'alimentation: la popularité du fromage cottage a bondi de 24% en trois ans, propulsée par les tendances culinaires sur les réseaux sociaux.