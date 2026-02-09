Inconnu il y a à peine dix ans

Le spectacle de la mi-temps de Bad Bunny au Super Bowl a enregistré une audience record de 135 millions de téléspectateurs.

Pour notre chroniqueuse Caroline Legault, le «show» avait «pratiquement une note parfaite!»

Elle rappelle que le chanteur latino-américain travaillait dans un supermarché pas plus tard qu'il y a dix ans et qu'il a connu un succès monstre, avec des milliards d'écoutes sur les grandes plateformes.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Caroline Legault saluer le tout, au Québec maintenant.