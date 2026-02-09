Inconnu il y a à peine dix ans

Le spectacle de la mi-temps de Bad Bunny au Super Bowl a enregistré une audience record de 135 millions de téléspectateurs.
Pour notre chroniqueuse Caroline Legault, le «show» avait «pratiquement une note parfaite!»
Elle rappelle que le chanteur latino-américain travaillait dans un supermarché pas plus tard qu'il y a dix ans et qu'il a connu un succès monstre, avec des milliards d'écoutes sur les grandes plateformes.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Caroline Legault saluer le tout, au Québec maintenant.
«C'était un spectacle pour moi à échelle humaine. Un spectacle tout en espagnol. C'est une première, un douze-treize minutes qui a défilé sous nos yeux et on n'avait même pas le temps de fermer les yeux parce que si on fermait les yeux une demi seconde, on manquait plein de choses!»