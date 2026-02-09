 Aller au contenu
Inconnu il y a à peine dix ans

Bad Bunny au Super Bowl: «C'était pratiquement une note parfaite!»

le 9 février 2026 15:43

Bad Bunny au Super Bowl: «C'était pratiquement une note parfaite!»
Bad Bunny / La Presse Canadienne / Vera Nieuwenhuis / AP Photo / Vera Nieuwenhuis

Le spectacle de la mi-temps de Bad Bunny au Super Bowl a enregistré une audience record de 135 millions de téléspectateurs.

Pour notre chroniqueuse Caroline Legault, le «show» avait «pratiquement une note parfaite!»

Elle rappelle que le chanteur latino-américain travaillait dans un supermarché pas plus tard qu'il y a dix ans et qu'il a connu un succès monstre, avec des milliards d'écoutes sur les grandes plateformes.

«C'était un spectacle pour moi à échelle humaine. Un spectacle tout en espagnol. C'est une première, un douze-treize minutes qui a défilé sous nos yeux et on n'avait même pas le temps de fermer les yeux parce que si on fermait les yeux une demi seconde, on manquait plein de choses!»

Caroline Legault

