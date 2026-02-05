Ottawa s'apprête à relancer les subventions à l'achat de véhicules électriques

Le gouvernement fédéral annoncera jeudi sa stratégie nationale pour l'industrie automobile, qui devrait prévoir notamment le retour des subventions à l'achat de véhicules électriques.

Le retour du programme permettrait aux consommateurs de recevoir une subvention de 5 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique et de 2 500$ pour un véhicule hybride.

De plus, Ottawa devrait annoncer la fin des quotas de vente de véhicules électriques au pays.

