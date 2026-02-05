 Aller au contenu
Ottawa s'apprête à relancer les subventions à l'achat de véhicules électriques

par 98.5

le 5 février 2026 07:29

Ottawa devrait également annoncer la fin des quotas de vente de véhicules électriques au pays. / Jean-Luc Flémal - BE/Adobe Stock

Le gouvernement fédéral annoncera jeudi sa stratégie nationale pour l'industrie automobile, qui devrait prévoir notamment le retour des subventions à l'achat de véhicules électriques.

Le retour du programme permettrait aux consommateurs de recevoir une subvention de 5 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique et de 2 500$ pour un véhicule hybride.

De plus, Ottawa devrait annoncer la fin des quotas de vente de véhicules électriques au pays.

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier, jeudi, à l'émission Lagacé le matin.

«Dès que les programmes ont cessé, autant à Québec qu'à Ottawa, les ventes de véhicules électriques ont ralenti. Une aide de 5 000$, cela fait une différence notable sur le paiement mensuel, il faut le dire. Si le retour de cette mesure risque de réjouir les automobilistes, il pourrait toutefois faire grincer des dents en Ontario»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé:

  • La règle des 30% de revenu consacré au logement n’est plus réaliste.

