Devrait-on s'inquiéter de la faible récolte de deux médailles canadiennes après 3 jours aux Jeux de Milan?
«Non, pas tout de suite», rassure l'analyste sportif Philippe Gagnon.
Il rappelle qu'à Pékin en 2022, au même moment, le Canada en avait remporté 4.
Philippe Gagnon explique que des épreuves ont été ajoutées et que les heures de télédiffusion varient par rapport aux éditions précédentes, ce qui peut jouer dans la balance.
Écoutez l'analyste sportif et médaillé paralympique analyser la situation, au micro de Philippe Cantin.
«Pas de panique à bord parce que les médailles vont bouger. Il y a des secteurs, comme cette année le courte piste: il risque d'exploser au niveau des récoltes, qui va débuter dès demain. Alors c'est pour ça que c'est difficile de comparer, mais il faut être attentif. Les experts placent le Canada avec 30 médailles. C'est 26 qu'on avait remportées. Moi, je trouve que c'est beaucoup.»