Devrait-on s'inquiéter de la faible récolte de deux médailles canadiennes après 3 jours aux Jeux de Milan?

«Non, pas tout de suite», rassure l'analyste sportif Philippe Gagnon.

Il rappelle qu'à Pékin en 2022, au même moment, le Canada en avait remporté 4.

Philippe Gagnon explique que des épreuves ont été ajoutées et que les heures de télédiffusion varient par rapport aux éditions précédentes, ce qui peut jouer dans la balance.

Écoutez l'analyste sportif et médaillé paralympique analyser la situation, au micro de Philippe Cantin.