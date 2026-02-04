3e lien comme sujet dans la course à la chefferie

Le dossier du 3e lien a refait surface dans l'actualité mercredi, alors que François Legault a affirmé que les deux candidats qui souhaitent lui succéder, Bernard Drainville et Christine Fréchette, sont tous les deux en faveur du projet.
«L'ensemble de l'œuvre, ça commence à être assez gênant. On a eu deux campagnes électorales qui ont beaucoup porté sur le troisième lien, dans la grande région de Québec en 2018 et 2022. Là, on a une course à la chefferie où c'est en train de venir le sujet principal. Je ne peux pas croire qu'on va avoir une troisième élection en 2026 là-dessus. Si on avait un adulte dans la pièce, on nous dirait la vérité sur ce projet auquel plus grand-monde ne croit à Québec.»