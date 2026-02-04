 Aller au contenu
Politique provinciale
3e lien comme sujet dans la course à la chefferie

«L'ensemble de l'œuvre, ça commence à être assez gênant»

Le Québec maintenant

le 4 février 2026 15:31

Philippe Cantin
Jérôme Landry
Le dossier du 3e lien a refait surface dans l'actualité mercredi, alors que François Legault a affirmé que les deux candidats qui souhaitent lui succéder, Bernard Drainville et Christine Fréchette, sont tous les deux en faveur du projet. 

Écoutez Jérome Landry, animateur au FM93, en discuter au micro de Philippe Cantin. 

«L'ensemble de l'œuvre, ça commence à être assez gênant. On a eu deux campagnes électorales qui ont beaucoup porté sur le troisième lien, dans la grande région de Québec en 2018 et 2022. Là, on a une course à la chefferie où c'est en train de venir le sujet principal. Je ne peux pas croire qu'on va avoir une troisième élection en 2026 là-dessus. Si on avait un adulte dans la pièce, on nous dirait la vérité sur ce projet auquel plus grand-monde ne croit à Québec.»

Jérome Landry

