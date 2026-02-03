États-Unis

C'est la fin de la paralysie budgétaire à Washington.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin, mardi, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés :
- La paralysie budgétaire est terminée, mais de justesse;
- Les négociations à venir sur le budget du Département de la sécurité intérieure et de l’agence ICE (au budget de 85 milliards de dollars) vont être corsées plus tard cette année;
- Donald Trump balaie encore les discussions entourant l'affaire Epstein;
- L'Université Harvard revient dans l'actualité sous le coup d'une poursuite d'un milliard de dollars.