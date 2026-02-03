Pendant des semaines, les gens se demandaient si l'aréna pour disputer les matchs de hockey aux Jeux de Milan allait être prêt à temps. Oui, il l'est.
Et qu'en est-il de la qualité de la glace?
Écoutez Philippe Gagnon, analyste et médaillé paralympique, en parler avec Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un Canadien, Dan Moffatt, a refait la surface glacée de la patinoire olympique prévue pour le hockey aux Jeux de Milan,
- De nouveaux sports et sept autres épreuves font leur apparition aux Jeux d'hiver.