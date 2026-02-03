 Aller au contenu
Jeux de Milan
Jeux de Milan

Un Canadien a refait la surface glacée de la patinoire de hockey

par 98.5 Sports

0:00
7:39

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 février 2026 18:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Luc Tardif, président de la Fédération internationale de hockey sur glace, devant la patinoire à Milan. / AP Photo/Luca Bruno

Pendant des semaines, les gens se demandaient si l'aréna pour disputer les matchs de hockey aux Jeux de Milan allait être prêt à temps. Oui, il l'est.

Et qu'en est-il de la qualité de la glace?

Écoutez Philippe Gagnon, analyste et médaillé paralympique, en parler avec Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Un Canadien, Dan Moffatt, a refait la surface glacée de la patinoire olympique prévue pour le hockey aux Jeux de Milan,
  • De nouveaux sports et sept autres épreuves font leur apparition aux Jeux d'hiver.

Vous aimerez aussi

Marianne St-Gelais prête pour le défi olympique à Milan-Cortina
Radio textos
Marianne St-Gelais prête pour le défi olympique à Milan-Cortina
0:00
13:16
«Toute ma famille va être là, en bas du parcours» -Mikaël Kingsbury
Les amateurs de sports
«Toute ma famille va être là, en bas du parcours» -Mikaël Kingsbury
0:00
11:53

