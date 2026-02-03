Pendant des semaines, les gens se demandaient si l'aréna pour disputer les matchs de hockey aux Jeux de Milan allait être prêt à temps. Oui, il l'est.

Et qu'en est-il de la qualité de la glace?

Écoutez Philippe Gagnon, analyste et médaillé paralympique, en parler avec Philippe Cantin.

Les sujets discutés