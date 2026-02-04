 Aller au contenu
Film le Sifflet

«Mon personnage essaie en quelque sorte de faire la paix avec la mort»

le 4 février 2026

L'actrice québécoise Sophie Nélisse sera en vedette dans le film d'horreur Le Sifflet, qui sortira en salle, jeudi.

Écoutez la comédienne discuter de sa participation à ce film, mercredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

«Je pense que la mort, c'est quelque chose qui, en tant que société, nous fait très peur. Mais ça reste que c'est quelque chose d'inévitable. Puis moi, ce qui m'a touché à la lecture du scénario, c'est que j'avais l'impression qu'en tout cas, mon personnage essayait quasiment de défier la mort, mais en quelque sorte de faire la paix avec ça.»

Sophie Nélisse

Écoutez l'actrice discuter ensuite de sa carrière et de ses débuts dans le domaine de la production cinématographique.

