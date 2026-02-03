Portrait de Harper dévoilé devant Carney

La cérémonie de dévoilement du portrait officiel de Stephen Harper a été faite, mardi, à Ottawa.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet et plusieurs autres avec l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le dévoilement du portrait lance la semaine Harper à Ottawa
- La cérémonie a réuni Stephen Harper, Marc Careny et Pierre Poilievre;
- Le portrait inclut le chat Stanley et une cravate symbolisant le réformisme, la fusion des partis et la nation québécoise.
- Le gouvernement Carney vise à réduire la fonction publique fédérale de 40 000 postes (10 %) via l’attrition, la non-reconduction de postes temporaires et la réduction de cadres, pour atteindre ses objectifs budgétaires.