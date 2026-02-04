Il quitte New York

L'attaquant des Rangers de New York Artemi Panarin a été échangé aux Kings de Los Angeles, mercredi.
Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier discuter de cette transaction importante, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Philippe Cantin.
«On a décidé de le retirer de l'alignement dans les derniers matchs. Donc, c'était assez clair qu'il allait changer d'équipe. Dans cette transaction, les Rangers obtiennent un espoir et un choix au prochain repêchage. On parle d'un choix conditionnel de troisième tour.»