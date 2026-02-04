 Aller au contenu
Sports
Il quitte New York

Artemi Panarin échangé aux Kings de Los Angeles

par 98.5

0:00
5:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 février 2026 16:10

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Artemi Panarin échangé aux Kings de Los Angeles
L'attaquant des Rangers de New York Artemi Panarin a été échangé aux Kings de Los Angeles mercredi. / Karl DeBlaker / The Associated Press

L'attaquant des Rangers de New York Artemi Panarin a été échangé aux Kings de Los Angeles, mercredi. 

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier discuter de cette transaction importante, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Philippe Cantin.

«On a décidé de le retirer de l'alignement dans les derniers matchs. Donc, c'était assez clair qu'il allait changer d'équipe. Dans cette transaction, les Rangers obtiennent un espoir et un choix au prochain repêchage. On parle d'un choix conditionnel de troisième tour.»

Meeker Guerrier

Vous aimerez aussi

Lindsey Vonn participera au Jeux de Milan, malgré sa blessure
Lagacé le matin
Lindsey Vonn participera au Jeux de Milan, malgré sa blessure
0:00
5:15
Sécurité renforcée pour le Tricolore à Minneapolis sous tension
Le Québec maintenant
Sécurité renforcée pour le Tricolore à Minneapolis sous tension
0:00
5:13

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Vol d’opportunité ou vol avec informations internes?
Rattrapage
Une cargaison de 245 vélos neufs volée
Vol d’opportunité ou vol avec informations internes?
Des pages Facebook génèrent de nombreuses fausses nouvelles sur les Canadiens
Rattrapage
Gérées depuis le Vietnam
Des pages Facebook génèrent de nombreuses fausses nouvelles sur les Canadiens
«Il faut écouter plus les considérations des patientes» -Dre Michelle Houde
Rattrapage
Série sur la Santé des femmes
«Il faut écouter plus les considérations des patientes» -Dre Michelle Houde
«Mon personnage essaie en quelque sorte de faire la paix avec la mort»
Rattrapage
Film le Sifflet
«Mon personnage essaie en quelque sorte de faire la paix avec la mort»
«L'ensemble de l'œuvre, ça commence à être assez gênant»
Rattrapage
3e lien comme sujet dans la course à la chefferie
«L'ensemble de l'œuvre, ça commence à être assez gênant»
Plusieurs équipes n'ont pas dit leur dernier mot
Rattrapage
Courses aux séries de la LNH
Plusieurs équipes n'ont pas dit leur dernier mot
Un Canadien a refait la surface glacée de la patinoire de hockey
Rattrapage
Jeux de Milan
Un Canadien a refait la surface glacée de la patinoire de hockey
«Nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Portrait de Harper dévoilé devant Carney
«Nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis» -Dimitri Soudas
L'entreprise québécoise Eddyfi vendue à des intérêts américains
Rattrapage
Vente de 2 milliards $
L'entreprise québécoise Eddyfi vendue à des intérêts américains
Fin de la paralysie budgétaire à Washington
Rattrapage
États-Unis
Fin de la paralysie budgétaire à Washington
«Si le caucus la réintègre, il avaliserait sa version» -Normandeau
Rattrapage
Retour de Marwah Rizqy
«Si le caucus la réintègre, il avaliserait sa version» -Normandeau
La SAAQ accorde des accommodements religieux
Rattrapage
Loi sur la laïcité de l'État
La SAAQ accorde des accommodements religieux
Le mois de mars, le mois du retour de BTS
Rattrapage
Musique
Le mois de mars, le mois du retour de BTS
Réseau social destiné aux robots : «Leurs propos sont vraiment troublants»
Rattrapage
Moltbook
Réseau social destiné aux robots : «Leurs propos sont vraiment troublants»