Une cargaison de 245 vélos neufs volée

Le quotidien La Presse rapporte qu'une remorque de 53 pieds contenant une cargaison de 245 vélos neufs de l'entreprise Marin Bikes a été volée dans la nuit du dimanche au lundi 2 février, vers 1h15 du matin, à Saint-Césaire, en Montérégie.

Un vol d’opportunité ou un vol en raison d'informations internes?

Écoutez à ce sujet Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, au micro de Philippe Cantin.

Selon ce dernier, il y a deux types de vols désignés comme étant des vols de cargo: les vols d'opportunité ou les vols avec informations à la clé.

Marcel Savard explique les modes d'opération des deux vols, le traçage et la revente sur le web. Le taux de récupération du contenu volé est inférieur à 50 %.