Justice et faits divers
Une cargaison de 245 vélos neufs volée

Vol d’opportunité ou vol avec informations internes?

Le quotidien La Presse rapporte qu'une remorque de 53 pieds contenant une cargaison de 245 vélos neufs de l'entreprise Marin Bikes a été volée dans la nuit du dimanche au lundi 2 février, vers 1h15 du matin, à Saint-Césaire, en Montérégie.

Un vol d’opportunité ou un vol en raison d'informations internes?

Écoutez à ce sujet Marcel Savard, ex-directeur général adjoint à la Sûreté du Québec, au micro de Philippe Cantin.

Selon ce dernier, il y a deux types de vols désignés comme étant des vols de cargo: les vols d'opportunité ou les vols avec informations à la clé.

Marcel Savard explique les modes d'opération des deux vols, le traçage et la revente sur le web. Le taux de récupération du contenu volé est inférieur à 50 %.

