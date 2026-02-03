Retour de Marwah Rizqy

C'était la rentrée parlementaire, mardi, à Québec, et l'élue Marwah Rizqy effectuait son retour à l’Assemblée nationale.
Écoutez Nathalie Normandeau en discuter lors de sa chronique quotidienne au micro de Philippe Cantin. La politicienne sera-t-elle réintégrée au caucus?
«L'aspect juridique est inconciliable dans ce cas-ci avec la dimension politique. Et j'ajouterais que si le caucus prenait la décision de la réintégrer, il avaliserait la version de Marwah Rizqy au détriment de Geneviève Hinse. Mais alors que la vérité est quelque part, on se demande, en fait, quelle sera la version qui sera retenue par le juge.»