Contrecoups de la loi 2 qui a été abrogée

Une vingtaine de médecins de l’Outaouais sont passés de la parole aux actes et ils ont quitté la région dans la foulée de l’adoption de la loi 2, qui sera finalement grandement abrogée avec la loi 19.

Écoutez à ce sujet le Dr Marcel Guilbault, directeur médical du Département territorial de médecine familiale, au micro de Philippe Cantin.

Même si ce nombre peut sembler peu élevé, ce sont tout de même des milliers de patients qui se retrouvent sans médecin de famille.