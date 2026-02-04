Un réseau structuré d'au moins sept pages Facebook propulsées par l'intelligence artificielle (IA) et vraisemblablement gérées depuis le Vietnam, désinforme les partisans des Canadiens de Montréal, révèle Radio-Canada, mercredi.
Écoutez Mathieu Roy, chroniqueur à Salut Bonjour et spécialiste techno, discuter de ce phénomène au micro de Philippe Cantin.
«Il faut vérifier si une autre source crédible parle de cette nouvelle-là. Avec des intelligences artificielles gratuites, on peut créer tout et n'importe quoi, ça devient facile. Et bien, il y en a qui ont saisi l'opportunité pour générer des clics. Puis, l'article est intéressant parce qu'il fait la comparaison entre le même article fait pour un joueur du Canadien de Montréal, puis pour un joueur de la NFL. Donc, on va les utiliser à différentes différentes sauces.»