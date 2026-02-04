Album La plus belle saison

La chanteuse Emilie-Claire Barlow, originaire de Toronto et maintenant installée à Québec, fera paraître l'album en français La plus belle saison le 6 février prochain.
Écoutez l'artiste en discuter mercredi, au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp.
«C'était le plus beau défi de ma vie de chanter en français. C'était un processus qui ne cesse jamais. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec les paroles de ces chansons. Et quelle meilleure façon d'apprendre une langue qu'à travers de la musique? Mon chum, Guillaume et moi, on jasait pour apprendre la signification des paroles, les jeux de mots.»