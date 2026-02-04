 Aller au contenu
Musique
Album La plus belle saison

Chanter en français: «C'était le plus beau défi de ma vie»

par 98.5

0:00
8:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 février 2026 16:48

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La chanteuse Emilie-Claire Barlow, originaire de Toronto et maintenant installée à Québec, fera paraître l'album en français La plus belle saison le 6 février prochain.

Écoutez l'artiste en discuter mercredi, au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp. 

«C'était le plus beau défi de ma vie de chanter en français. C'était un processus qui ne cesse jamais. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec les paroles de ces chansons. Et quelle meilleure façon d'apprendre une langue qu'à travers de la musique? Mon chum, Guillaume et moi, on jasait pour apprendre la signification des paroles, les jeux de mots.»

Emilie-Claire Barlow

