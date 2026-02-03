Depuis 2010, la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) accorde des accommodements raisonnables permettant à un homme - pour des raisons religieuses - de refuser d’être servi par une femme lors de l’examen de conduite.

Écoutez à ce sujet Me Christiane Pelchat, avocate et autrice du rapport sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses, au micro de Philippe Cantin.

L'avocate et autrice a révélé ce fait lors de son passage, mardi, en commission parlementaire.

Cette dernière souligne que cette pratique contrevient aux principes d’égalité et de la Loi sur la laïcité de l’État et elle recommande la divulgation obligatoire des accommodements accordés par les organismes publics