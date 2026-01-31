Le hockey des Canadiens

 Aller au contenu
Canadiens 0 - Sabres 0 (avant-match)

par 98.5

Suivez la rencontre entre les Canadiens et es Sabres dès 19h sur les ondes de Cogeco Média. / La Presse Canadienne

Après deux victoires face à des puissances de l'Ouest, les Golden Knights et l'Avanlanche, les troupes de Martin St-Louis retrouvent leur rivaux de division, vendredi, alors qu'ils rendent visite aux fumants Sabres de Buffalo dans un match déterminant pour le classement avant la pause olympique. 

Les Canadiens (30-17-7) et les Sabres (31-17-5) sont à égalités pour la troisième place de la division atlantique avec 67 points. Les Sabres sont tout feu tout flamme cette saison et pourrait bien se tailler une place pour la danse printanière, comme le démontre leur fiche de 20-3-1 à leurs 24 derniers matchs.

Jakub Dobes sera devant le filet du CH. Le gardien tchèque obtiendra un troisième départ consécutif.

Du côté des Sabres, le gardien Alex Lyon, qui connait beaucoup de succès récemment, devrait être le choix de l'entraineur Lindy Ruff.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Sabres à Buffalo, samedi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.

