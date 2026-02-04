Qui sera devant le filet?

Les Canadiens de Montréal sont en action mercredi soir alors qu’ils affrontent les Jets de Winnipeg, une équipe qui en arrache dernièrement.

Le Tricolore tentera de signer une dernière victoire avant la pause pour les Jeux de Milan. Il y aura également un gel des transactions à 15h mercredi. Quels joueurs pourraient changer d’adresse?

D’ailleurs, Samuel Blais a été soumis mardi au ballotage. Est-ce pour faire de la place dans la formation en vue d’un retour possible de Patrik Laine?

Écoutez Jean-Michel Bourque discuter du match à venir du CH au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés