Sports
Qui sera devant le filet?

Le CH tentera de signer une dernière victoire avant la pause des Jeux de Milan

le 4 février 2026 05:49

Le CH tentera de signer une dernière victoire avant la pause des Jeux de Milan
Les Canadiens de Montréal sont en action mercredi soir alors qu’ils affrontent les Jets de Winnipeg, une équipe qui en arrache dernièrement. 

Le Tricolore tentera de signer une dernière victoire avant la pause pour les Jeux de Milan. Il y aura également un gel des transactions à 15h mercredi. Quels joueurs pourraient changer d’adresse?

D’ailleurs, Samuel Blais a été soumis mardi au ballotage. Est-ce pour faire de la place dans la formation en vue d’un retour possible de Patrik Laine?

Écoutez Jean-Michel Bourque discuter du match à venir du CH au micro de Patrick Lagacé. 

Autres sujets abordés

  • Les matchs du mardi soir dans la LNH;
  • Justine Dufour-Lapointe continue de briller dans son nouveau sport;
  • Lindsey Vonn va participer aux Jeux de Milan malgré sa blessure;
  • NBA: James Harden a été échangé aux Cavaliers de Cleveland.

