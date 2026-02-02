Les musiciens, plus libres que les comédiens?

La dernière cérémonie des Grammys a été marquée par une audace politique frappante, contrastant avec la réserve habituelle des Golden Globes.

Henry Arnaud explique cette différence par la plus grande liberté contractuelle des musiciens par rapport aux acteurs de cinéma, citant l'exemple de Mark Ruffalo qui aurait perdu un rôle après une sortie contre Trump.

De Bad Bunny, qui a dénoncé les politiques d'immigration avec le slogan «ICE out», à Lady Gaga arborant une création des designers québécois Matière Fécale, les artistes ont utilisé la scène pour passer des messages forts.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, lundi, avec Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, au Québec maintenant.

