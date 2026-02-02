 Aller au contenu
Arts et spectacles
À l'affiche dès jeudi à la Place des Arts

«Évangéline»: une nouvelle énergie pour le personnage historique

par 98.5

0:00
6:09

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 février 2026 08:51

Avec

La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La comédie musicale tant attendue Évangéline prendra l'affiche ce jeudi à la Place des Arts. Pour interpréter ce rôle mythique, la production a choisi Maude Cyr-Deschênes, lauréate de La Voix 2024.

Native du Nouveau-Brunswick, la chanteuse insuffle une nouvelle énergie à ce personnage historique, qu'elle décrit comme une figure résolument moderne et féministe, loin de l'image plus traditionnelle qu'on lui connaît.

Écoutez Maude Cyr-Deschênes aborder ce nouveau défi en compagnie de la chroniqueuse Catherine Brisson, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

