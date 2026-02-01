 Aller au contenu
Justice et faits divers
Procès annulé

Relation procureure et avocat dénoncée: «Une question d'éthique professionnelle»

par 98.5

0:00
6:03

Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 février 2026 08:52

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Nicole Gibeault
Nicole Gibeault
Relation procureure et avocat dénoncée: «Une question d'éthique professionnelle»
Nicole Gibeault / Cogeco Média

Un important procès pour trafic de cannabis s'est soldé par un arrêt des procédures en raison d'une relation amoureuse secrète entre la procureure de la Couronne et l'avocat de la défense.

Des années d’enquête tombent donc à l’eau et les accusés dans cette affaire ont pu retrouver leur liberté.

Le juge au dossier a d'ailleurs vertement critiqué le comportement des deux juristes, suggérant même qu'ils auraient organisé leurs témoignages pour cacher la vérité.

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault revenir sur cette affaire, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«On ne peut pas s'échanger, entre procureurs de la défense et de la Couronne, que ce soit sur l'oreiller ou ailleurs, des informations. C'est une question d'éthique professionnelle.»

Nicole Gibeault

Vous aimerez aussi

Meurtre de Claudia Iacono: 18 ans de prison pour les deux meurtriers
Lagacé le matin
Meurtre de Claudia Iacono: 18 ans de prison pour les deux meurtriers
0:00
6:51
Séquestration et meurtre d'un influenceur: deux ans de prison pour Joanie Lepage
Lagacé le matin
Séquestration et meurtre d'un influenceur: deux ans de prison pour Joanie Lepage
0:00
5:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Ces chansons aux paroles absurdes devenues des classiques
Rattrapage
Musique
Ces chansons aux paroles absurdes devenues des classiques
Québec peut suspendre les permis de conduire en cas de pension impayée
Rattrapage
Litige familial
Québec peut suspendre les permis de conduire en cas de pension impayée
Des snowbirds forcés de vendre leur propriété à perte
Rattrapage
Immobilier en Floride
Des snowbirds forcés de vendre leur propriété à perte
Victoire contre les Sabres: «On était fatigants à jouer contre» -Martin St-Louis
Rattrapage
Ambiance d'un match de séries
Victoire contre les Sabres: «On était fatigants à jouer contre» -Martin St-Louis
Voyage au cœur de la vie des personnes centenaires
Rattrapage
Dossier spécial
Voyage au cœur de la vie des personnes centenaires
Hausse de la popularité d’Emmanuel Macron après Davos
Rattrapage
Position face à Trump
Hausse de la popularité d’Emmanuel Macron après Davos
Décriminalisation des drogues dures: La Colombie-Britannique recule
Rattrapage
Revue de presse
Décriminalisation des drogues dures: La Colombie-Britannique recule
La publicité pour les 75 ans de St-Hubert fait réagir
Rattrapage
J’en reviens pas
La publicité pour les 75 ans de St-Hubert fait réagir
«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
Rattrapage
Vote de confiance pour Pierre Poilievre
«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
Dobes sera devant le filet face aux Sabres
Rattrapage
Les Canadiens en action
Dobes sera devant le filet face aux Sabres
Bruce Springsteen dénonce Trump et réinvente «Streets of Philadelphia»
Rattrapage
«Streets of Minneapolis»
Bruce Springsteen dénonce Trump et réinvente «Streets of Philadelphia»
«Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive un message d'un homme»
Rattrapage
Victime de harcèlement
«Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive un message d'un homme»
Les options végétariennes bientôt obligatoires dans nos institutions?
Rattrapage
Pour des raisons environnementales
Les options végétariennes bientôt obligatoires dans nos institutions?
Le botox utilisé depuis toujours pour lisser les rides
Rattrapage
Du XVIe siècle à aujourd’hui
Le botox utilisé depuis toujours pour lisser les rides