Procès annulé

Un important procès pour trafic de cannabis s'est soldé par un arrêt des procédures en raison d'une relation amoureuse secrète entre la procureure de la Couronne et l'avocat de la défense.

Des années d’enquête tombent donc à l’eau et les accusés dans cette affaire ont pu retrouver leur liberté.

Le juge au dossier a d'ailleurs vertement critiqué le comportement des deux juristes, suggérant même qu'ils auraient organisé leurs témoignages pour cacher la vérité.

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault revenir sur cette affaire, dimanche, au micro de Denis Lévesque.