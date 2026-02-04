Son procès s’est ouvert mardi

Un père de famille a admis mardi avoir tué deux de ses enfants à Laval en octobre 2022. Le procès de Kamaljit Arora s’est ouvert mardi au Palais de justice de Laval.

L’homme de 49 ans a reconnu avoir noyé ses enfants de 11 et 13 ans. Il est aussi accusé d’avoir tenté de tuer sa fille aînée et d’avoir tenté d’étrangler sa conjointe de l'époque.

Le point central du procès pour le jury sera de trancher sur les intentions de l’accusé à savoir s’il avait planifié les meurtres.

Écoutez Bénédicte Lebel donner plus de détails sur ce dossier troublant au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

