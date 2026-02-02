Ce week-end à Calgary

Le congrès national du parti conservateur du Canada avait lieu cette fin de semaine à Calgary. Pour l'occasion, Pierre Poilievre a obtenu 87,4% des appuis lors du vote de confiance auquel il devait se soumettre.

Notons toutefois que seuls 58% des délégués ont participé au processus de vote, notamment au Québec et en Atlantique.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas souligner le manque d’enthousiasme de certains députés, lundi matin, à l'émission Lagacé le matin.

La prochaine étape pour Pierre Poilievre sera de prouver qu'il a la sature pour devenir premier ministre auprès de l'ensemble de l'électorat canadien.