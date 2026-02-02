 Aller au contenu
Politique fédérale
Ce week-end à Calgary

Vote de confiance: un mandat fort pour Pierre Poilievre

par 98.5

0:00
4:30

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 février 2026 08:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Vote de confiance: un mandat fort pour Pierre Poilievre
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le congrès national du parti conservateur du Canada avait lieu cette fin de semaine à Calgary. Pour l'occasion, Pierre Poilievre a obtenu 87,4% des appuis lors du vote de confiance auquel il devait se soumettre. 

Notons toutefois que seuls 58% des délégués ont participé au processus de vote, notamment au Québec et en Atlantique.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas souligner le manque d’enthousiasme de certains députés, lundi matin, à l'émission Lagacé le matin.

La prochaine étape pour Pierre Poilievre sera de prouver qu'il a la sature pour devenir premier ministre auprès de l'ensemble de l'électorat canadien.

