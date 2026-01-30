Congrès conservateur

Les membres du Parti conservateur du Canada se prononcent sur le leadership de Pierre Poilievre lors du congrès du parti à Calgary.
Selon Dimitri Soudas, le chef conservateur devrait réussir son pari d'obtenir au moins 80 % de la confiance de ses militants.
Le chroniqueur ne croit pas pour autant que cela indique que les troupes sont totalement derrière Poilievre, car une certaine fatigue s'installe chez les membres, particulièrement les plus modérés.
Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale, Dimitri Soudas, faire le point sur le congrès du Parti conservateur du Canada, à Calgary, vendredi, au Québec maintenant.
«Je reconnais beaucoup de délégués qui étaient ici à l'époque de Harper. Ce que ces délégués me disent, c'est qu'ils ont l'impression que Pierre Poilievre a été pris en otage, non pas par la base conservatrice, mais par une chambre d'écho. Quand vient le temps de choisir entre le Canada et Donald Trump, ils choisissent parfois Donald Trump.»
Autre sujet abordé:
- PSPP discute avec des leaders du mouvement souverainiste albertain: «une très très mauvaise idée», selon Dimitri Soudas.