Congrès conservateur

Les membres du Parti conservateur du Canada se prononcent sur le leadership de Pierre Poilievre lors du congrès du parti à Calgary.

Selon Dimitri Soudas, le chef conservateur devrait réussir son pari d'obtenir au moins 80 % de la confiance de ses militants.

Le chroniqueur ne croit pas pour autant que cela indique que les troupes sont totalement derrière Poilievre, car une certaine fatigue s'installe chez les membres, particulièrement les plus modérés.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale, Dimitri Soudas, faire le point sur le congrès du Parti conservateur du Canada, à Calgary, vendredi, au Québec maintenant.