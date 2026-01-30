 Aller au contenu
Politique fédérale
Congrès conservateur

«Plusieurs pensent que Poilièvre a été pris en otage par une chambre d'écho»

par 98.5

0:00
7:04

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 janvier 2026 15:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Plusieurs pensent que Poilièvre a été pris en otage par une chambre d'écho»
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Les membres du Parti conservateur du Canada se prononcent sur le leadership de Pierre Poilievre lors du congrès du parti à Calgary.

Selon Dimitri Soudas, le chef conservateur devrait réussir son pari d'obtenir au moins 80 % de la confiance de ses militants.

Le chroniqueur ne croit pas pour autant que cela indique que les troupes sont totalement derrière Poilievre, car une certaine fatigue s'installe chez les membres, particulièrement les plus modérés.

Écoutez le chroniqueur spécialisé en politique fédérale, Dimitri Soudas, faire le point sur le congrès du Parti conservateur du Canada, à Calgary, vendredi, au Québec maintenant.

«Je reconnais beaucoup de délégués qui étaient ici à l'époque de Harper. Ce que ces délégués me disent, c'est qu'ils ont l'impression que Pierre Poilievre a été pris en otage, non pas par la base conservatrice, mais par une chambre d'écho. Quand vient le temps de choisir entre le Canada et Donald Trump, ils choisissent parfois Donald Trump.»

Dimitri Soudas

Autre sujet abordé:

  • PSPP discute avec des leaders du mouvement souverainiste albertain: «une très très mauvaise idée», selon Dimitri Soudas.

