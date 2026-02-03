L'ironie du sort

La multinationale Glencore se dit forcée de suspendre ses investissements pour la mise aux normes de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda.

Glencore négocie depuis plusieurs années avec le gouvernement du Québec pour avoir le droit de maintenir ses émissions au-dessus des normes provinciales.

L'entreprise se disait prête à investir un milliard de dollars sur cinq ans à son usine de production d'anodes de cuivre, incluant 300 millions de dollars pour la réduction des émissions.

Elle va aussi réduire ses investissements à son Affinerie de Montréal-Est.

