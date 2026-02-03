 Aller au contenu
Économie
L'ironie du sort

«Glencore annonce la fin de ses opérations quand Rouyn fête ses 100 ans»

par 98.5

0:00
7:01

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 février 2026 15:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Glencore annonce la fin de ses opérations quand Rouyn fête ses 100 ans»
Le Québec maintenant / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

La multinationale Glencore se dit forcée de suspendre ses investissements pour la mise aux normes de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda.

Glencore négocie depuis plusieurs années avec le gouvernement du Québec pour avoir le droit de maintenir ses émissions au-dessus des normes provinciales.

L'entreprise se disait prête à investir un milliard de dollars sur cinq ans à son usine de production d'anodes de cuivre, incluant 300 millions de dollars pour la réduction des émissions.

Elle va aussi réduire ses investissements à son Affinerie de Montréal-Est.

Écoutez l'ancienne députée de Québec Solidaire de la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

«C'est tellement ironique parce que Glencore annonce qu'elle va cesser ses opérations au même moment où la ville de Rouyn-Noranda célèbre son 100ᵉ anniversaire [...] je ne peux pas m'empêcher de citer Richard Desjardins, qui disait: "On y brûle la roche et des tonnes de bons gars".»

Émilise Lessard-Therrien

Elle souligne la responsabilité sociale de Glencore, multinationale exploitant cuivre et autres minerais, et critique l’impact sur la communauté locale, évoquant aussi le centenaire de Rouyn-Noranda.

Vous aimerez aussi

Donner son héritage de son vivant: est-ce fréquent au Québec?
La commission
Donner son héritage de son vivant: est-ce fréquent au Québec?
0:00
13:15
Un projet d'élevage de saumon d'un milliard $ à Baie-Trinité sur la Côte-Nord
La commission
Un projet d'élevage de saumon d'un milliard $ à Baie-Trinité sur la Côte-Nord
0:00
11:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Un Canadien a refait la surface glacée de la patinoire de hockey
Rattrapage
Jeux de Milan
Un Canadien a refait la surface glacée de la patinoire de hockey
«Nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Portrait de Harper dévoilé devant Carney
«Nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis» -Dimitri Soudas
L'entreprise québécoise Eddyfi vendue à des intérêts américains
Rattrapage
Vente de 2 millards $
L'entreprise québécoise Eddyfi vendue à des intérêts américains
Fin de la paralysie budgétaire à Washington
Rattrapage
États-Unis
Fin de la paralysie budgétaire à Washington
«Si le caucus la réintègre, il avaliserait sa version» -Normandeau
Rattrapage
Retour de Marwah Rizqy
«Si le caucus la réintègre, il avaliserait sa version» -Normandeau
La SAAQ accorde des accommodements religieux
Rattrapage
Loi sur la laïcité de l'État
La SAAQ accorde des accommodements religieux
Le mois de mars, le mois du retour de BTS
Rattrapage
Musique
Le mois de mars, le mois du retour de BTS
Réseau social destiné aux robots : «Leurs propos sont vraiment troublants»
Rattrapage
Moltbook
Réseau social destiné aux robots : «Leurs propos sont vraiment troublants»
Le retour de Marwah Rizqy et la course à la chefferie de la CAQ
Rattrapage
Assemblée nationale
Le retour de Marwah Rizqy et la course à la chefferie de la CAQ
Marc-Antoine Dequoy: une retraite inattendue qui secoue les Alouettes
Rattrapage
Alouettes de Montréal
Marc-Antoine Dequoy: une retraite inattendue qui secoue les Alouettes
Le Canada devrait-il à nouveau se doter de l'arme nucléaire?
Rattrapage
Capacités militaires défensives
Le Canada devrait-il à nouveau se doter de l'arme nucléaire?
«J'ai pleuré, c'est vraiment très touchant» -Nathalie Simard
Rattrapage
Pièce Évangéline
«J'ai pleuré, c'est vraiment très touchant» -Nathalie Simard
Cole Caufield toujours ignoré par l'équipe américaine
Rattrapage
Hockey
Cole Caufield toujours ignoré par l'équipe américaine
Où se trouvent les athlètes dans les jours précédant leur première épreuve?
Rattrapage
Jeux de Milan
Où se trouvent les athlètes dans les jours précédant leur première épreuve?