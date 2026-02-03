L'ironie du sort

La multinationale Glencore se dit forcée de suspendre ses investissements pour la mise aux normes de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda.
Glencore négocie depuis plusieurs années avec le gouvernement du Québec pour avoir le droit de maintenir ses émissions au-dessus des normes provinciales.
L'entreprise se disait prête à investir un milliard de dollars sur cinq ans à son usine de production d'anodes de cuivre, incluant 300 millions de dollars pour la réduction des émissions.
Elle va aussi réduire ses investissements à son Affinerie de Montréal-Est.
Écoutez l'ancienne députée de Québec Solidaire de la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.
«C'est tellement ironique parce que Glencore annonce qu'elle va cesser ses opérations au même moment où la ville de Rouyn-Noranda célèbre son 100ᵉ anniversaire [...] je ne peux pas m'empêcher de citer Richard Desjardins, qui disait: "On y brûle la roche et des tonnes de bons gars".»
