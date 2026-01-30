 Aller au contenu
Économie
Une proposition pour aider les ménages

Pourquoi ne pas éliminer la TPS sur les aliments vendus en épicerie?

par 98.5

0:00
8:49

Entendu dans

La commission

le 30 janvier 2026 12:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Pourquoi ne pas éliminer la TPS sur les aliments vendus en épicerie?
Le premier ministre Mark Carney a annoncé des mesures, dont une réduction de la TPS, pour aider les Canadiens, touchant 12 millions de personnes à faible revenu. / (AP Photo/Stephanie Scarbrough)

L’expert Sylvain Charlebois propose d'abolir la TPS sur tous les aliments pour soulager le portefeuille des citoyens, plutôt que d'envoyer des chèques ponctuels.

Il souligne l'absurdité du système actuel où les taxes dépendent souvent des quantités ou du type de produit (comme les collations ou le prêt-à-manger).

Selon lui, taxer la nourriture est «immoral» dans un contexte de forte inflation.

Bien que la mesure soulève des débats sur l'équité et les finances publiques, il cite l'exemple du Japon qui a récemment cessé de taxer les services alimentaires et le détail pour contrer l'inflation.

Écoutez Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, répondre à la question. 

