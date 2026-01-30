Une proposition pour aider les ménages

L’expert Sylvain Charlebois propose d'abolir la TPS sur tous les aliments pour soulager le portefeuille des citoyens, plutôt que d'envoyer des chèques ponctuels.

Il souligne l'absurdité du système actuel où les taxes dépendent souvent des quantités ou du type de produit (comme les collations ou le prêt-à-manger).

Selon lui, taxer la nourriture est «immoral» dans un contexte de forte inflation.

Bien que la mesure soulève des débats sur l'équité et les finances publiques, il cite l'exemple du Japon qui a récemment cessé de taxer les services alimentaires et le détail pour contrer l'inflation.

Écoutez Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie, répondre à la question.