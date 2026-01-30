Le secteur de l'aérospatiale au Québec est de nouveau plongé dans l'incertitude après que Donald Trump ait menacé d'interdire les avions de Bombardier dans le ciel américain.

Cette déclaration fait suite au refus du Canada de certifier certains modèles d'avions du constructeur américain Gulfstream, un concurrent direct de l'entreprise québécoise.

Écoutez le vice-président de l’Association internationale des machinistes et travailleurs de l’aérospatiale, David Chartrand, aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau.

Selon lui, ces propos sont frustrants pour les 70 000 travailleurs de l'industrie qui subissent encore une fois une pression politique indue.

Il estime que cette sortie de Donald Trump, bien qu'inquiétante pour les marchés, pourrait être une manœuvre de diversion ou de négociation musclée.

Il souligne que les certifications aéronautiques relèvent de processus techniques et de sécurité rigoureux et non de décisions politiques arbitraires.

Une mise à exécution de ces menaces paralyserait le transport aérien aux États-Unis, puisque Bombardier y occupe une part de marché colossale.