Laisser tomber l'affaire Epstein, dit Trump

Le président américain Donald Trump estime qu'on devrait passer à autre chose et de laisser tomber le dossier de Jeffey Epstein.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter la situation aux États-Unis au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le week-end a été chargé en actualités: l’affaire Jeffrey Epstein est revenue en force à l'avant-plan dans la politique américaine;
- Il y a bel et bien une paralysie budgétaire aux États-Unis, mais elle risque d’être de courte durée;
- Le journaliste Don Lemon a été arrêté jeudi soir, ce qui relance un débat sur le 1er amendement et la liberté de presse.