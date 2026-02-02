Priorités de Drainville et de Fréchette

Les candidats à la chefferie pour remplacer François Legault, Bernard Drainville et Christine Fréchette, ont annoncé le type de projets qu'ils mettraient de l'avant s'ils remportaient la course.
«Drainville estime qu'on n'en fait pas assez pour les familles, alors qu'on en fait déjà beaucoup. Pour favoriser les naissances, c'est vrai qu'on peut peut-être en faire plus. Mais dans un contexte où il y a 14 milliards $ de déficit à Québec, tu ne peux pas trop t'exciter en termes d'engagement. Même chose pour Christine Fréchette. Je constate à quel point les candidats annoncent leurs couleurs en ne tenant pas compte de la situation financière du Québec.»