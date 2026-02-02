Sondage Léger

Un récent sondage révèle une avance significative de Christine Fréchette sur Bernard Drainville pour la chefferie de la CAQ.

Selon le sondeur Jean-Marc Léger, Fréchette incarne la «nouveauté» et pourrait redonner de l'élan au parti, alors que les deux tiers des Québécois se disent insatisfaits du gouvernement actuel.

Bien que Drainville tente de se distancer du bilan gouvernemental sur des enjeux comme le troisième lien, il semble peiner à séduire au-delà de la région de Québec.

La discussion souligne également un changement démographique majeur, marquant potentiellement la fin de l'influence des «baby-boomers» au profit d'une génération de politiciens quadragénaires.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la maison de sondages Léger, expliquer le tout, lundi midi à La commission.