Une partie de sa version des faits connue

Pour la première fois depuis le début de la saga entourant Marwah Rizqy et le congédiement de la cheffe de cabinet Geneviève Hinse, la version des faits de l’élue a été en partie dévoilée.

Dans un exposé sommaire des moyens de défense, qui a été rendu public lundi, Marwah Rizqy allègue que Geneviève Hinse avait une intention marquée et répétée d’exploiter des zones grises dans les règlements de l’Assemblée nationale pour ajouter des postes dédiées au chef du Parti, qui était alors non-élu, avec des fonds publics.

Écoutez Jonathan Trudeau donner plus de détails et aborder également la question du moment où ces informations sont dévoilées, soit à la veille de la rentrée parlementaire.

Avec Patrick Lagacé, il discute également de l’ambiance au sein du caucus libéral, soulignant qu’il serait très peu probable de voir Marwah Rizqy le réintégrer.