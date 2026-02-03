Une partie de sa version des faits connue

Pour la première fois depuis le début de la saga entourant Marwah Rizqy et le congédiement de la cheffe de cabinet Geneviève Hinse, la version des faits de l’élue a été en partie dévoilée.
Dans un exposé sommaire des moyens de défense, qui a été rendu public lundi, Marwah Rizqy allègue que Geneviève Hinse avait une intention marquée et répétée d’exploiter des zones grises dans les règlements de l’Assemblée nationale pour ajouter des postes dédiées au chef du Parti, qui était alors non-élu, avec des fonds publics.
Écoutez Jonathan Trudeau donner plus de détails et aborder également la question du moment où ces informations sont dévoilées, soit à la veille de la rentrée parlementaire.
Avec Patrick Lagacé, il discute également de l’ambiance au sein du caucus libéral, soulignant qu’il serait très peu probable de voir Marwah Rizqy le réintégrer.
«Son retour est très attendu, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle parle et il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle soit réintégrée dans le caucus libéral. Il y a beaucoup de frustration au sein du Parti libéral. [...] On lui reproche d’avoir mis le trouble.»
Le chroniqueur politique met également la table pour cette rentrée qui s’amorce aujourd’hui à Québec, une session qui s’annonce pour le moins particulière!
Il est notamment question du retour de Lionel Carmant, lui qui a claqué la porte de la CAQ en octobre dernier.