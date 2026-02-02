Récent sondage Léger

La CAQ serait en meilleure position d’aller chercher des votes si Christine Fréchette y était élue cheffe, selon un sondage Léger publié au cours de la fin de semaine.

Le Parti québécois demeure toutefois toujours en tête des sondages.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller de Jean Charest et de Brian Mulroney, discuter de l'avenir politique de la province de Québec, qui demeure incertain, lundi, au micro de Philippe Cantin.