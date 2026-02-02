 Aller au contenu
Récent sondage Léger

«La joute n'est pas finie, mais madame Fréchette aurait un impact majeur»

par 98.5

0:00
7:43

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 février 2026 15:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«La joute n'est pas finie, mais madame Fréchette aurait un impact majeur»
La CAQ serait en meilleure position d’aller chercher des votes si Christine Fréchette y était élue cheffe, selon un sondage Léger publié au cours de la fin de semaine. / Graham Hughes / La presse canadienne

La CAQ serait en meilleure position d’aller chercher des votes si Christine Fréchette y était élue cheffe, selon un sondage Léger publié au cours de la fin de semaine.

Le Parti québécois demeure toutefois toujours en tête des sondages.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller de Jean Charest et de Brian Mulroney, discuter de l'avenir politique de la province de Québec, qui demeure incertain, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«La joute n'est pas finie, mais avec madame Fréchette, ça aurait un impact majeur. Parce qu'eux, ce qui les intéresse, c'est demeurer au pouvoir ou, dans le pire des scénarios, devenir l'opposition officielle. Avec les chiffres qu'ils ont, ils ne peuvent pas l'avoir avec Bernard Drainville, ils peuvent l'avoir avec madame Fréchette, et c'est pour ça qu'il y a de l'engouement présentement. Mais elle aussi doit répondre de son procès à la CAQ.»

Luc Ouellet

