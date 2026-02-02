 Aller au contenu
Société
Crans-Montana

Feux de bengale: Montréal durcit son règlement après la tragédie en Suisse

par 98.5

0:00
6:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 février 2026 09:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Feux de bengale: Montréal durcit son règlement après la tragédie en Suisse
La Ville de Montréal a durci son règlement visant à limiter les risques d’incendie en interdisant la vente des feux de bengale sur son territoire. / Adobe Stock

La Ville de Montréal a durci son règlement visant à limiter les risques d’incendie en interdisant la vente des feux de bengale sur son territoire. 

Ces fusées incandescentes ont été tristement rendues populaires puisqu'elles sont la cause de l’incendie qui a coûté la vie à 41 personnes lors du réveillon du jour de l'An à Crans-Montana en Suisse.

Écoutez la chronique de l’animateur Luc Ferrandez, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne la difficulté de lutter contre les feux de bengale. alors qu’ils peuvent facilement être achetés ailleurs.

«Bon courage pour faire ça. Tu ne l'achètes pas à Montréal, tu vas l'acheter à Beloeil? Puis si tu ne l'achètes pas, ah bien là, bien, tu vas le faire venir par Internet.»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

«Je veux que les Québécois aient le goût de recommencer à nous faire confiance»
La commission
«Je veux que les Québécois aient le goût de recommencer à nous faire confiance»
0:00
15:25
Agriculture au Québec: travailler chaque jour pour un revenu de... 15 000 $
La commission
Agriculture au Québec: travailler chaque jour pour un revenu de... 15 000 $
0:00
11:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je suis un miraculé et c'est vraiment grâce au défi 28 jours»
Rattrapage
Un appel en ondes qui l'a sauvé
«Je suis un miraculé et c'est vraiment grâce au défi 28 jours»
Nids-de-poule: une solution pour Montréal existerait selon Luc Ferrandez
Rattrapage
Plus coûteuse, mais plus efficace
Nids-de-poule: une solution pour Montréal existerait selon Luc Ferrandez
Le documentaire de Melania Trump est-il vraiment si impopulaire?
Rattrapage
Malgré les critiques
Le documentaire de Melania Trump est-il vraiment si impopulaire?
«Évangéline»: une nouvelle énergie pour le personnage historique
Rattrapage
À l'affiche dès jeudi à la Place des Arts
«Évangéline»: une nouvelle énergie pour le personnage historique
Un printemps hâtif selon la marmotte Fred de Val d'Espoir!
Rattrapage
Jour de la marmotte
Un printemps hâtif selon la marmotte Fred de Val d'Espoir!
Des joueurs de hockey au secours d’une victime d’accident de la route
Rattrapage
Seuls sur l’autoroute 20
Des joueurs de hockey au secours d’une victime d’accident de la route
Montréal: il n'y a jamais eu autant d’appels au 311 pour les nids-de-poules
Rattrapage
La métropole est parsemée de «cratères»
Montréal: il n'y a jamais eu autant d’appels au 311 pour les nids-de-poules
Pas de clause grand-père pour le PEQ: «Je m’indigne parce que j’ai honte»
Rattrapage
Conséquenses de la gestion de l'immigration
Pas de clause grand-père pour le PEQ: «Je m’indigne parce que j’ai honte»
Vote de confiance: un mandat fort pour Pierre Poilievre
Rattrapage
Ce week-end à Calgary
Vote de confiance: un mandat fort pour Pierre Poilievre
La CAQ et le Parti québécois accusés de voler les idées des conservateurs
Rattrapage
Élections provinciales de 2026
La CAQ et le Parti québécois accusés de voler les idées des conservateurs
Fin du PEQ: «On ne jette pas les gens dans l’incertitude» -Jean-François Roberge
Rattrapage
Nouveau programme d’immigration
Fin du PEQ: «On ne jette pas les gens dans l’incertitude» -Jean-François Roberge
Logiciel Current: des dépassements de coûts majeurs
Rattrapage
Un autre scandale SAAQclic?
Logiciel Current: des dépassements de coûts majeurs
Discours de Bernard Drainville: une rupture avec l'héritage de François Legault
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Discours de Bernard Drainville: une rupture avec l'héritage de François Legault
Une histoire d'amour enflamme le Centre Bell et les réseaux sociaux
Rattrapage
Après une simple petite blague
Une histoire d'amour enflamme le Centre Bell et les réseaux sociaux