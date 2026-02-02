La Ville de Montréal a durci son règlement visant à limiter les risques d’incendie en interdisant la vente des feux de bengale sur son territoire.

Ces fusées incandescentes ont été tristement rendues populaires puisqu'elles sont la cause de l’incendie qui a coûté la vie à 41 personnes lors du réveillon du jour de l'An à Crans-Montana en Suisse.

Écoutez la chronique de l’animateur Luc Ferrandez, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne la difficulté de lutter contre les feux de bengale. alors qu’ils peuvent facilement être achetés ailleurs.