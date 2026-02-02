Le Jour de la marmotte a eu lieu en Pennsylvanie, en Ontario et en Gaspésie.

Alors que le printemps pourrait être hâtif si la marmotte ne voit pas son ombre, l'hiver pourrait perdurer un peu plus longtemps si elle y parvient.

Au Québec, Fred, la petite marmotte de Val-d’Espoir a annoncé un printemps hâtif, tout comme Willie en Ontario.

Quant à la marmotte Phil en Pennsylvanie, elle prévoit six semaines d’hiver supplémentaires.

